Giuseppe Commisso non ha posto limiti per quanto riguarda le spese, se non quelle imposte dai parametri del club. E in merito agli esterni Bakayoko e Volpato rientrano in questi parametri. Il Lipsia per il classe 2003 chiede 20 milioni e forse la cifra potrebbe anche aumentare.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Bakayoko e Volpato nel mirino. Noa Lang rimane un sogno”
Corriere dello Sport
CorSport: “Bakayoko e Volpato nel mirino. Noa Lang rimane un sogno”
Giuseppe Commisso non ha posto limiti per quanto riguarda le spese, se non quelle imposte dai parametri del club
Stesso discorso per Volpato, protagonista del Mondiale: il Sassuolo vorrebbe arrivare a 20 milioni attraverso i bonus. Ma Bakayoko e Volpato hanno gli occhi addosso di Paratici. Infine, Lang: è nel progetto Napoli a tutti gli effetti al momento, economico della società e tecnico di Allegri, e per la Fiorentina con questi contorni rimane un sogno se e chissà. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
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