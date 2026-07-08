CorSport: “Bakayoko e Volpato nel mirino. Noa Lang rimane un sogno”

Giuseppe Commisso non ha posto limiti per quanto riguarda le spese, se non quelle imposte dai parametri del club. E in merito agli esterni Bakayoko e Volpato rientrano in questi parametri. Il Lipsia per il classe 2003 chiede 20 milioni e forse la cifra potrebbe anche aumentare.

Stesso discorso per Volpato, protagonista del Mondiale: il Sassuolo vorrebbe arrivare a 20 milioni attraverso i bonus. Ma Bakayoko e Volpato hanno gli occhi addosso di Paratici. Infine, Lang: è nel progetto Napoli a tutti gli effetti al momento, economico della società e tecnico di Allegri, e per la Fiorentina con questi contorni rimane un sogno se e chissà. Lo scrive Il Corriere dello Sport.