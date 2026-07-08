TS: “Vlahovic fa dietrofront: chiamata al club e contatti con i compagni”

Dusan Vlahovic sembra aver cambiato idea e sta provando a ritrattare le condizioni del club bianconero

Il futuro di Dusan Vlahovic sembrava essere lontano da Torino. Le trattative per il prolungamento del contratto non sono andate come previsto, con le parti che ragionavano con presupposti completamente diversi. L'arrivo di Giovanni Carnevali inizialmente non aveva cambiato le cose, ma ieri il ds bianconero ha lasciato qualche speranza: "Le nostre porte sono aperte".