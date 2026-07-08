Il futuro di Dusan Vlahovic sembrava essere lontano da Torino. Le trattative per il prolungamento del contratto non sono andate come previsto, con le parti che ragionavano con presupposti completamente diversi. L'arrivo di Giovanni Carnevali inizialmente non aveva cambiato le cose, ma ieri il ds bianconero ha lasciato qualche speranza: "Le nostre porte sono aperte".
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Vlahovic fa dietrofront: chiamata al club e contatti con i compagni”
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TS: “Vlahovic fa dietrofront: chiamata al club e contatti con i compagni”
Dusan Vlahovic sembra aver cambiato idea e sta provando a ritrattare le condizioni del club bianconero
Inoltre sembrerebbe che Vlahovic, senza l'intermediazione del padre, abbia richiesto un appuntamento per trattare le condizioni dettate dalla Juventus. Non è allettato dalla proposta milionaria del Besiktas per cui sta gettando le basi per un ritorno a Torino, facendosi vivo anche con i propri compagni.
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