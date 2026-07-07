Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a False comunicazioni e bancarotta fraudolenta, indagato De Laurentiis

altre news

False comunicazioni e bancarotta fraudolenta, indagato De Laurentiis

de laurentiis
L'imprenditore è indagato dalla procura di Bari per quanto riguarda una vicenda relativa alla squadra pugliese, di cui è patron
Redazione VN

Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, a seguito della richiesta di liquidazione giudiziale per l'insolvenza del Bari Calcio. Le indagini della Guardia di Finanza, che hanno fatto scattare perquisizioni nelle sedi di Bari, Napoli e Filmauro, evidenziano che il club pugliese si trova in una perdita sistemica di circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025. Secondo gli inquirenti, la società presenta un grave deficit patrimoniale e un pesante indebitamento, senza che sia mai stato predisposto un reale piano di riequilibrio finanziario.

Nel mirino della Procura c'è in particolare la cessione del portiere Elia Caprile, passato dal Bari al Napoli nel 2023 per 2,2 milioni di euro e successivamente venduto al Cagliari per circa 8 milioni. Gli investigatori ipotizzano che nel bilancio del Bari siano stati alterati o nascosti dati finanziari rilevanti, escludendo intenzionalmente clausole sulla futura rivendita che avrebbero evitato di riconoscere dei premi al Leeds, precedente proprietario del cartellino. Per fare luce su questa operazione, i militari hanno perquisito anche il procuratore del giocatore e gli ex direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, i quali non risultano comunque indagati. Lo riport gazzetta.it.

Leggi anche
Calciomercato Serie A, le ultime: Como e Inter si sfidano per tre giocatori
Juventus su Pellegrino: sondaggio per l’attaccante del Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA