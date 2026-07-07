Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, a seguito della richiesta di liquidazione giudiziale per l'insolvenza del Bari Calcio. Le indagini della Guardia di Finanza, che hanno fatto scattare perquisizioni nelle sedi di Bari, Napoli e Filmauro, evidenziano che il club pugliese si trova in una perdita sistemica di circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025. Secondo gli inquirenti, la società presenta un grave deficit patrimoniale e un pesante indebitamento, senza che sia mai stato predisposto un reale piano di riequilibrio finanziario.
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False comunicazioni e bancarotta fraudolenta, indagato De Laurentiis
L'imprenditore è indagato dalla procura di Bari per quanto riguarda una vicenda relativa alla squadra pugliese, di cui è patron
Nel mirino della Procura c'è in particolare la cessione del portiere Elia Caprile, passato dal Bari al Napoli nel 2023 per 2,2 milioni di euro e successivamente venduto al Cagliari per circa 8 milioni. Gli investigatori ipotizzano che nel bilancio del Bari siano stati alterati o nascosti dati finanziari rilevanti, escludendo intenzionalmente clausole sulla futura rivendita che avrebbero evitato di riconoscere dei premi al Leeds, precedente proprietario del cartellino. Per fare luce su questa operazione, i militari hanno perquisito anche il procuratore del giocatore e gli ex direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, i quali non risultano comunque indagati. Lo riport gazzetta.it.
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