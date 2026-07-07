False comunicazioni e bancarotta fraudolenta, indagato De Laurentiis

Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, a seguito della richiesta di liquidazione giudiziale per l'insolvenza del Bari Calcio. Le indagini della Guardia di Finanza, che hanno fatto scattare perquisizioni nelle sedi di Bari, Napoli e Filmauro, evidenziano che il club pugliese si trova in una perdita sistemica di circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025. Secondo gli inquirenti, la società presenta un grave deficit patrimoniale e un pesante indebitamento, senza che sia mai stato predisposto un reale piano di riequilibrio finanziario.