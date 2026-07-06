Calciomercato Serie A, le ultime: Como e Inter si sfidano per tre giocatori

SESSIONE ESTIVA

È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo scopo di rinforzare i rispettivi organici in base ai dettami degli allenatori, vecchi o nuovi.

Se da una parte Violanews segue minuto per minuto le trattative della Fiorentina, vogliamo anche offrirvi una panoramica quotidiana delle notizie più importanti relative alle altre squadre del massimo campionato italiano: acquisti, cessioni, piste che si scaldano o che perdono quota, ecco le top news di mercato di oggi.

Prima offerta dell'Inter per Khalaili — L'Inter rompe gli indugi e presenta la prima offerta ufficiale all'Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha messo sul piatto circa 20 milioni di euro per l'esterno classe 2004, individuato come il grande obiettivo per la corsia destra. La distanza con il club belga, che continua a chiederne 30, resta significativa, ma l'Inter ha dalla sua la netta preferenza del giocatore, che ha già espresso la volontà di trasferirsi a Milano rifiutando anche il tentativo di inserimento del Como.

Muro Lazio per Gila — Continua il forcing del Milan per Mario Gila, ma Claudio Lotito non fa sconti. Tramite l'agente del difensore spagnolo, Alejandro Camaño, presente oggi a Roma per dialogare con i biancocelesti, i rossoneri hanno presentato una nuova offerta ufficiale. La Lazio, tuttavia, non si muove dalla richiesta di 30 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto del giocatore a giugno 2027 e il forte peso del 50% sulla futura rivendita da destinare al Real Madrid. L'accordo tra il Milan e il difensore c'è ormai da tempo, ma ora la palla passa nuovamente a via Aldo Rossi, chiamata a un ulteriore rilancio per trovare la fumata bianca.

Juventus-Goretzka, pista congelata — La Juventus monitora con grande attenzione la situazione di Leon Goretzka, prestigioso parametro zero attualmente svincolato, ma non può ancora affondare il colpo. Il centrocampista tedesco, reduce da un forte accostamento al Milan (che aveva impostato un affare da 10 milioni di bonus alla firma e 7 netti di ingaggio), gradirebbe la Serie A e ha aperto ai bianconeri per un triennale. L'operazione per Giuntoli è però congelata, la Juve non farà passi ufficiali per Goretzka (o per l'alternativa Kessié) prima di aver piazzato almeno una o due cessioni a centrocampo.

Come e Inter, intreccio Chelsea — Il Como guarda in casa Chelsea per la difesa ma deve cambiare piani: Tosin Adarabioyo è stato ufficialmente blindato dai Blues e dal giocatore stesso, che hanno escluso una partenza in questa sessione. Di conseguenza, il club lariano ha dirottato tutte le sue forze su Trevoh Chalobah, individuato come il profilo ideale per la retroguardia di Cesc Fabregas. Sul classe 1999, però, si sta profilando un vero e proprio duello di mercato, dato che il centrale inglese è seguito con grandissima insistenza anche dall'Inter.