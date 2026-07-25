Il punto sulle uscite, Rep: “Balbo allo Sturm Graz. Cosa manca per Moreno-Wrexham”

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Inghilterra. Di questa non fanno parte Sohm, Moreno e Balbo, esclusi per motivi legati al mercato. Per quanto riguarda Luis Balbo, il giocatore è vicino al trasferimento allo Sturm Graz, che verserà 1,5 milioni di euro per il suo cartellino, con i viola che conserveranno il 50% dell’eventuale futura rivendita.