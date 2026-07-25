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La Repubblica

Il punto sulle uscite, Rep: “Balbo allo Sturm Graz. Cosa manca per Moreno-Wrexham”

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La Repubblica fa il punto sulle uscite in casa Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Inghilterra. Di questa non fanno parte Sohm, Moreno e Balbo, esclusi per motivi legati al mercato. Per quanto riguarda Luis Balbo, il giocatore è vicino al trasferimento allo Sturm Graz, che verserà 1,5 milioni di euro per il suo cartellino, con i viola che conserveranno il 50% dell’eventuale futura rivendita.

Per Moreno invece la speranza era quella di trovare un'accordo con il Wrexham, ma l'operazione non si è ancora sbloccata per la mancanza del via libera da parte del difensore. Lo scrive La Repubblica.

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