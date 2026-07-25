La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Inghilterra. Di questa non fanno parte Sohm, Moreno e Balbo, esclusi per motivi legati al mercato. Per quanto riguarda Luis Balbo, il giocatore è vicino al trasferimento allo Sturm Graz, che verserà 1,5 milioni di euro per il suo cartellino, con i viola che conserveranno il 50% dell’eventuale futura rivendita.
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VIOLA NEWS news viola stampa Il punto sulle uscite, Rep: “Balbo allo Sturm Graz. Cosa manca per Moreno-Wrexham”
La Repubblica
Il punto sulle uscite, Rep: “Balbo allo Sturm Graz. Cosa manca per Moreno-Wrexham”
La Repubblica fa il punto sulle uscite in casa Fiorentina
Per Moreno invece la speranza era quella di trovare un'accordo con il Wrexham, ma l'operazione non si è ancora sbloccata per la mancanza del via libera da parte del difensore. Lo scrive La Repubblica.
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