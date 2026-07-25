La Lazio ha bisogno di rinforzi a centrocampo e segue con attenzione Giovanni Fabbian e Marco Brescianini della Fiorentina. L'obiettivo è colmare una lacuna nel mezzo della trequarti per passare al 4-2-3-1.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Lazio, in arrivo uno tra Fabbian e Brescianini. Il preferito di Gattuso”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Lazio, in arrivo uno tra Fabbian e Brescianini. Il preferito di Gattuso”
La Lazio ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian e Marco Brescianini per rinforzare il centrocampo di Rino Gattuso
Entrambi i giocatori viola erano già stati osservati in precedenti sessioni di mercato e adesso potrebbero lasciare la Fiorentina considerato l'alto numero di giocatori presenti a centrocampo. Tuttavia, la dirigenza viola considera una loro cessione solo a titolo definitivo: ciascuno con operazioni da 13 milioni in totale.
La Lazio invece sta provando per un prestito con riscatto condizionato e in ogni caso arriverà solo uno tra Fabbian e Brescianini con quest'ultimo favorito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
Anche il Corriere dello Sport si sofferma su quest'interessamento da parte della Lazio:
Lotito cerca sponde, ne ha pochissime. Con Paratici ha sempre avuto un canale aperto in passato. La Fiorentina sta ricostruendo, ha giocatori in uscita, questo non vuol dire che siano in pronta consegna. Brescianini e Fabbian sono stati riscattati per 23 milioni. Se Lotito li vuole deve garantire condizioni di riscatto precise. Il prestito secco non sarebbe accettato. La Lazio aveva pensato a Piccoli per l’attacco e a Comuzzo per la difesa.
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