Gazzetta: “Lazio, in arrivo uno tra Fabbian e Brescianini. Il preferito di Gattuso”

La Lazio ha messo gli occhi su Giovanni Fabbian e Marco Brescianini per rinforzare il centrocampo di Rino Gattuso

La Lazio ha bisogno di rinforzi a centrocampo e segue con attenzione Giovanni Fabbian e Marco Brescianini della Fiorentina. L'obiettivo è colmare una lacuna nel mezzo della trequarti per passare al 4-2-3-1.