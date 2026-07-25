Fabio Grosso ha bisogno d'esterni per il suo 4-3-3. Proprio per questo motivo Fabio Paratici si concentrerà adesso su quelle zone di campo in sede di mercato. Attenzione sempre a Luca Koleosho, Noa Lang, ma anche a Cancellieri della Lazio. Ecco, infatti, cosa scrive il Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Cancellieri occasione a buon prezzo. La valutazione della Lazio”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Cancellieri occasione a buon prezzo. La valutazione della Lazio”
Paratici alla ricerca di esterni per il 4-3-3 di Grosso
Dopodiché la Fiorentina dovrà pensare all’esterno offensivo. La società viola pensava di accoglierne uno in questi ultimi giorni, ma è stato più difficile del previsto per via dei costi del mercato e degli investimenti onerosi già fatti per centrocampo e difesa. Ad oggi tra le piste più verosimili c’è Luca Koleosho del Burnley, sennonché gli inglesi non hanno ancora sciolto le riserve (il classe 2004 sarebbe molto interessato a vestire la maglia viola). Sempre da tenere d’occhio la situazione di Matteo Cancellieri della Lazio: il ventiquattrenne nato a Roma è in scadenza di contratto coi biancocelesti e potrebbe rappresentare un’occasione a buon prezzo. D’attualità pure Noa Lang del Napoli, ammesso che i partenopei decidano di lasciarlo partire. La Fiorentina si guarda intorno e prepara l’offensiva.
La concorrenza, però, non manca perché il calciatore biancoceleste, il cui contratto con la Lazio scadrà nel 2027, piace anche al Celtic. Il club capitolino lo valuta circa 15 milioni.
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