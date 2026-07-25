La permanenza di Moise Kean alla Fiorentina è tutt'altra che scontata, specie dopo le parole rilasciate da Fabio Grosso dopo l'amichevole contro il Gubbio (video in alto). L'attaccante viola piace al Como che nei giorni scorsi ha contattato gli agenti del calciatore. Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport su Kean: “Dagli ambienti viola filtra incertezza sul suo futuro”
Corriere dello Sport
Cor. Sport su Kean: “Dagli ambienti viola filtra incertezza sul suo futuro”
Il Como ha messo nel mirino Kean il cui eventuale sostituto potrebbe arrivare dal Parma
Dagli ambienti viola filtra sempre più incertezza sul futuro di Moise Kean. La Fiorentina sta cercando una soluzione per il centravanti piemontese assieme ai suoi procuratori, che nei giorni scorsi sono stati contattati dal Como. Una chiacchierata a titolo informativo e niente più, almeno per il momento. Questo non toglie che i lariani, grandi estimatori del classe 2000, possano tornare alla carica più avanti e magari con un’offerta concreta. L’operazione si farebbe per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. I viola hanno individuato in Mateo Pellegrino un potenziale sostituto di Kean. Per l’attaccante del Parma servirebbero 20 milioni di euro, mentre l’ingaggio non sarebbe un grosso problema visto che l'argentino guadagna 500 mila euro netti a stagione.
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