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VN – Ecco la cifra chiesta dalla Fiorentina per Fabbian

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Giovanni Fabbian in uscita dalla Fiorentina: la Lazio ci prova in prestito, ma Paratici fissa la cifra per la cessione a 15 milioni.
Nicolò Schira

La Lazio piomba su Giovanni Fabbian L'ex Bologna, in uscita dalla Fiorentina, piace ai biancocelesti che lo accoglierebbero volentieri con la formula del prestito.

Le cifre

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La Fiorentina apre alla cessione del centrocampista e fissa il prezzo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Violanews, Paratici lo lascerebbe partire per circa 15 milioni di euro, riscatto compreso.

La posizione della Fiorentina

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Da quanto filtra informalmente dal club, al momento non ci sarebbe nulla per Fabbian e Brescianini. I due potrebbero comunque lasciare la Fiorentina, ma soltanto a titolo definitivo. Resta da capire se si tratti di una smentita reale o di una situazione simile a quella vissuta con Oulai, inizialmente negata con forza e poi concretizzatasi con l'arrivo del centrocampista.

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