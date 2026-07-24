La Lazio piomba su Giovanni Fabbian L'ex Bologna, in uscita dalla Fiorentina, piace ai biancocelesti che lo accoglierebbero volentieri con la formula del prestito.
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VN – Ecco la cifra chiesta dalla Fiorentina per Fabbian
Giovanni Fabbian in uscita dalla Fiorentina: la Lazio ci prova in prestito, ma Paratici fissa la cifra per la cessione a 15 milioni.
Le cifre—
La Fiorentina apre alla cessione del centrocampista e fissa il prezzo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Violanews, Paratici lo lascerebbe partire per circa 15 milioni di euro, riscatto compreso.
La posizione della Fiorentina—
Da quanto filtra informalmente dal club, al momento non ci sarebbe nulla per Fabbian e Brescianini. I due potrebbero comunque lasciare la Fiorentina, ma soltanto a titolo definitivo. Resta da capire se si tratti di una smentita reale o di una situazione simile a quella vissuta con Oulai, inizialmente negata con forza e poi concretizzatasi con l'arrivo del centrocampista.
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