VN – Ecco la cifra chiesta dalla Fiorentina per Fabbian

La Fiorentina apre alla cessione del centrocampista e fissa il prezzo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Violanews, Paratici lo lascerebbe partire per circa 15 milioni di euro, riscatto compreso.

La posizione della Fiorentina

Da quanto filtra informalmente dal club, al momento non ci sarebbe nulla per Fabbian e Brescianini. I due potrebbero comunque lasciare la Fiorentina, ma soltanto a titolo definitivo. Resta da capire se si tratti di una smentita reale o di una situazione simile a quella vissuta con Oulai, inizialmente negata con forza e poi concretizzatasi con l'arrivo del centrocampista.