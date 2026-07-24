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Franchi, nessun project financing presentato: ACF prepara il nuovo documento

Franchi, nessun project financing presentato: ACF prepara il nuovo documento - immagine 1
Stadio Franchi, depositati solo due atti: la Fiorentina è al lavoro sul nuovo documento previsto dal Comune per proseguire l'iter condiviso.
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Nessun project financing è stato presentato dalla Fiorentina per il progetto relativo allo stadio Artemio Franchi. È questa la situazione attuale sul fronte dell'iter amministrativo, mentre il club continua a lavorare a stretto contatto con Palazzo Vecchio.

Al momento, infatti, risultano depositati soltanto due documenti: la manifestazione di interesse presentata nei mesi scorsi, ad aprile, e un secondo documento contenente le risposte alle richieste di chiarimento e agli adempimenti formulati dal Comune di Firenze.

La società viola è ora impegnata nella predisposizione di un nuovo documento, previsto dall'ultima delibera approvata dall'amministrazione comunale. Si tratta di un passaggio fondamentale nell'iter che dovrebbe essere presentato in occasione della prossima Conferenza dei Servizi.

Alla nostra redazione risulta come il lavoro proceda senza sosta per arrivare alla definizione del documento nei tempi previsti, confermando la volontà della Fiorentina di portare avanti il percorso condiviso con il Comune per il futuro del Franchi.

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