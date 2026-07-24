QPR-Fiorentina, prima amichevole inglese: il dato sui biglietti venduti

Questo pomeriggio la Fiorentina arriverà a Londra per iniziare la sua tournée estiva: ad attenderla due appuntamenti in Inghilterra con QPR e Watford e poi volo verso l'Austria per affrontare il Real Madrid il 1° agosto. In vista della sfida di domani al Loftus Road, stadio di casa del Queens Park Rangers, sono stati venduti tra i 6.000 e i 7.000 biglietti, in un impianto storico che dispone di 18.200 posti a sedere.