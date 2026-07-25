La Fiorentina accelera per l'arrivo di Joao Mario coinvolto in una trattativa che sembra essersi sbloccata appena la Juventus ha aperto alla cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un’operazione con diritto d’acquisto fissato intorno ai 10 milioni di euro.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Juve apre al prestito con diritto per Joao Mario: le cifre”
La Repubblica
Repubblica: “Juve apre al prestito con diritto per Joao Mario: le cifre”
Joao Mario sarà il sesto rinforzo della Fiorentina di Fabio Grosso
Salvo imprevisti Joao Mario raggiungerà la squadra viola in Inghilterra già nelle prossime ore. Della spedizione, invece, non fanno parte Sohm, Moreno e Balbo, rimasti fuori dai convocati per ragioni legate al mercato. Lo riporta La Repubblica.
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