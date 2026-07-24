Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fa il punto sulla trattativa tra Juventus e Fiorentina per Joao Mario.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Joao Mario, contatti continui tra Juventus e Fiorentina: cifre e formula
calciomercato
Joao Mario, contatti continui tra Juventus e Fiorentina: cifre e formula
L'esterno portoghese si avvicina
La Juventus continua a lavorare per la cessione di Joao Mario: contatti continui con la Fiorentina. I bianconeri aprono per l’esterno portoghese con un'operazione in prestito con diritto di riscatto intorno a 8-9 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA