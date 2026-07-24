L'attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, accostato anche alla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo, ha parlato a Sky Sport delle impressioni avute si Aquilani e le voci di mercato legate al suo futuro. Queste le sue parole:
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Pinamonti ammette: “Fa piacere essere accostato a grandi squadre”
Le parole del centravanti del Sassuolo, Andrea Pinamonti, sul rapporto con Aquilani e le voci sul suo futuro
Oltre alla parte tattica, mi ha colpito l'atteggiamento di Aquilani nei confronti di noi giocatori. Gli piace parlare, è disponibile e sempre pronto al confronto. Questo è molto importante per creare un buon rapporto con il gruppo.
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Sulle voci di mercato—
Sicuramente fa piacere essere accostato a grandi squadre, è motivo d'orgoglio. Però non dò importanza alle voci che circolano. Sono concentrato sul Sassuolo, ad allenarmi e crescere di condizione. Poi vedremo cosa succederà nel prossimo mese.
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