Pinamonti ammette: “Fa piacere essere accostato a grandi squadre”

Le parole del centravanti del Sassuolo, Andrea Pinamonti, sul rapporto con Aquilani e le voci sul suo futuro

L'attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, accostato anche alla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo, ha parlato a Sky Sport delle impressioni avute si Aquilani e le voci di mercato legate al suo futuro. Queste le sue parole: