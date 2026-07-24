Non solo la questione legata al futuro di Moise Kean. Il reparto avanzato della Fiorentina si appresta a vivere una vera e propria ristrutturazione complessiva in vista della nuova stagione, secondo il Corriere dello Sport. Con l'impostazione tattica del 4-3-3 scelta da mister Fabio Grosso, la dirigenza viola è chiamata a un lavoro straordinario per consegnare al tecnico le giuste pedine, sia al centro del reparto che sulle corsie esterne.
Corriere dello sport
Piccoli in partenza? CorSport: “Paratici tra Pinamonti e un colpo a sorpresa”
Piccoli verso l'uscita, Pinamonti e il colpo 'top'—
La situazione in attacco potrebbe richiedere un doppio sforzo economico. Oltre alle sirene su Kean, si registra la posizione di Roberto Piccoli, inserito nella lista dei possibili partenti. Qualora l'ex Atalanta dovesse salutare Firenze, la Fiorentina avrebbe la necessità di raddoppiare l'investimento nel ruolo di prima punta.
In questo scenario si inserisce con forza la candidatura di Andrea Pinamonti, profilo già seguito con attenzione dai dirigenti viola. Tuttavia, la strategia del direttore Fabio Paratici potrebbe non fermarsi qui: la dirigenza resta vigile ed è pronta ad andare oltre le opzioni note per piazzare, al momento opportuno, un colpo a sorpresa di alto livello in grado di garantire gol e peso specifico all'attacco.
Esterni offensivi: cantiere aperto per il 4-3-3—
Se la questione prima punta resta subordinata alle uscite, il capitolo ali rappresenta un'esigenza prioritaria per il sistema di gioco di Grosso. Con la rosa attuale, servono almeno tre o quattro nuovi innesti sulle corsie esterne, numero che potrebbe salire nel caso in cui anche Albert Gudmundsson dovesse salutare la Toscana.
I nomi cerchiati in rosso sul taccuino della società restano quelli emersi nelle ultime settimane: Luca Koleosho e Noa Lang. La Fiorentina si trova ora a un bivio decisivo: accelerare in maniera concreta per affondare il colpo su uno di questi profili o virare definitivamente verso nuove soluzioni di mercato.
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