Piccoli in partenza? CorSport: “Paratici tra Pinamonti e un colpo a sorpresa”

Non solo la questione legata al futuro di Moise Kean. Il reparto avanzato della Fiorentina si appresta a vivere una vera e propria ristrutturazione complessiva in vista della nuova stagione, secondo il Corriere dello Sport. Con l'impostazione tattica del 4-3-3 scelta da mister Fabio Grosso, la dirigenza viola è chiamata a un lavoro straordinario per consegnare al tecnico le giuste pedine, sia al centro del reparto che sulle corsie esterne.