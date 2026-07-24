Fiorentina, Oulai regista sposta Fagioli: scelta tattica o segnale di mercato?

Il nuovo centrocampo di Grosso: Oulai regista, Atta e Thorstvedt mezzali. Le indicazioni dal test e l'incognita Fagioli

Il primo test stagionale contro il Gubbio ha fornito indicazioni chiarissime sulle linee guida tattiche della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso . Come evidenziato nell'edizione odierna de La Nazione , il fulcro degli esperimenti del tecnico si è concentrato sulla linea mediana, confermando l'intenzione di impostare la squadra in maniera piuttosto lineare con il 4-3-3 .

Le rotazioni con il Gubbio e la mossa Oulai

Nel corso dell'amichevole, Grosso ha ruotato gran parte degli interpreti a disposizione (tranne Simon Sohm, rimasto a riposo solo per un lieve risentimento fisico). In avvio si è visto un centrocampo guidato da Mandragora in cabina di regia con Atta e Ndour ai suoi fianchi, per poi dare spazio a Fagioli scortato da Brescianini e Fabbian.