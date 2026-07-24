Il primo test stagionale contro il Gubbio ha fornito indicazioni chiarissime sulle linee guida tattiche della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso. Come evidenziato nell'edizione odierna de La Nazione, il fulcro degli esperimenti del tecnico si è concentrato sulla linea mediana, confermando l'intenzione di impostare la squadra in maniera piuttosto lineare con il 4-3-3.
La Nazione
Fiorentina, Oulai regista sposta Fagioli: scelta tattica o segnale di mercato?
Le rotazioni con il Gubbio e la mossa Oulai—
Nel corso dell'amichevole, Grosso ha ruotato gran parte degli interpreti a disposizione (tranne Simon Sohm, rimasto a riposo solo per un lieve risentimento fisico). In avvio si è visto un centrocampo guidato da Mandragora in cabina di regia con Atta e Ndour ai suoi fianchi, per poi dare spazio a Fagioli scortato da Brescianini e Fabbian.
A sparigliare le carte, tuttavia, è stato l'ingresso in campo di Oulai: l'ivoriano si è piazzato nel cuore della mediana come vertice basso, portando Fagioli a scalare nel ruolo di mezzala. Una variazione che richiede sicuramente ulteriori collaudi, ma che, come sottolinea il quotidiano, potrebbe nascondere anche dinamiche di mercato attorno al futuro dell'ex Juventus, per il quale al momento tutto tace.
La mediana del futuro: Oulai, Atta e la casella Thorstvedt—
L'assetto tattico ideale nelle idee di mister Grosso e della società sembra comunque già delineato. Oulai è stato acquistato con il preciso compito di fare da schermo e impostare davanti alla difesa come vertice basso.
Sulle corsie intermedie, Atta è destinato ad occupare il ruolo di mezzala sinistra, mentre per la casella di mezzala destra nei piani del club viola c'è la forte candidatura di Kristian Thorstvedt. Strategie ben definite ed elementi chiari: la ricostruzione della Fiorentina parte ufficialmente dalle geometrie del suo centrocampo.
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