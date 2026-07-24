Gazzetta: “Kean può partire. Dovbyk la prima scelta, ma restano vivi altri nomi”

La Fiorentina si prepara all'eventuale addio di Moise Kean: il primo obiettivo è Dovbyk, ma spuntano altri due nomi che piacciono ai viola

Redazione VN 24 luglio 2026 (modifica il 24 luglio 2026 | 09:16)

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato: tra i dossier più delicati c’è quello relativo a Moise Kean, il cui futuro resta ancora da definire. L’attaccante potrebbe lasciare Firenze per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. A differenza di quanto accaduto dodici mesi fa, però, in casa viola non c’è particolare apprensione. Il club ritiene infatti di poter individuare un centravanti di valore equivalente e, inoltre, Kean è reduce da una stagione ben al di sotto dei livelli mostrati nel 2024-25, quando aveva chiuso con 25 reti complessive tra campionato e coppe.

Il preferito — Nel caso in cui l’ex Juventus dovesse salutare, la Fiorentina avrebbe già individuato un possibile sostituto. Il nome in cima alla lista, secondo la Gazzetta dello Sport, è quello di Artem Dovbyk, destinato a lasciare la Roma. L’operazione potrebbe chiudersi per meno di 20 milioni di euro, a titolo definitivo, nonostante il club giallorosso dovrebbe registrare una lieve minusvalenza. Sul fronte ingaggio, il centravanti ucraino percepisce circa 3,5 milioni di euro a stagione, cifra inferiore ai 4,5 milioni guadagnati da Kean. Dovbyk, inoltre, non beneficia delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita. A 29 anni, arriva da un’annata complicata, conclusa con appena tre reti, ma a Firenze ritroverebbe Fabio Grosso, tecnico con il quale potrebbe rilanciarsi e tornare ai livelli espressi ai tempi del Girona, quando viaggiava con una media di 24 gol stagionali. Un ulteriore elemento a favore è la sua conoscenza del campionato italiano, caratteristica apprezzata dalla dirigenza viola.

Le alternative — La Fiorentina, comunque, mantiene aperte anche altre opzioni. Nei radar resta Mateo Pellegrino del Parma, seguito anche dalla Juventus, così come Andrea Pinamonti del Sassuolo, attaccante che Grosso conosce bene per averlo già allenato in neroverde.

Sul futuro di Kean è intervenuto anche Fabio Grosso, che non ha escluso alcuno scenario: il tecnico ha ribadito di considerarlo un giocatore di grande valore per la squadra, ricordando però come le dinamiche di mercato possano evolversi rapidamente. Ha aggiunto che sarebbe felice di trattenerlo, ma che, nel caso in cui si presentasse un’opportunità importante per il giocatore, il club sarebbe pronto a salutarlo con soddisfazione. Per questo motivo, la situazione resta completamente aperta.