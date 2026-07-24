Grosso apre alla cessione di Kean. CorFio svela: “Servono due condizioni”

Grosso apre alla cessione di Kean. Per il CorFio servono due condizioni per l'addio: le cifre e le ultime sulle alternative

Redazione VN 24 luglio - 08:03

Il futuro di Moise Kean a Firenze è tutt'altro che blindato. A confermarlo in maniera diretta e trasparente sono state le parole di mister Fabio Grosso dopo il test contro il Gubbio: la stima per l'attaccante è totale, ma la porta a una cessione rimane spalancata qualora arrivi l'offerta giusta sia per la società che per il calciatore.

Le condizioni per la cessione: 40 milioni e club da Champions — Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la linea della Fiorentina è chiarissima: nessuno forza la mano per cedere Kean, ma nessuno farà le barricate di fronte all'offerta ideale. Dopo i primi sondaggi del Como, la sensazione di una possibile partenza sta prendendo sempre più corpo.

Per far vacillare la dirigenza viola serve infatti un'offerta economica che sfiori i 40 milioni di euro, unita alla volontà del calciatore di approdare esclusivamente in un club impegnato nella prossima Champions League.

Da Dovbyk a Lucca: la lista di Paratici per il dopo Kean — In attesa di capire l'evoluzione della vicenda, Fabio Paratici sta già cautelando il club. Qualora Kean dovesse salutare, i primissimi nomi sulla lista della spesa per il centravanti sono quelli di Artem Dovbyk (Roma) e Mateo Pellegrino (Parma).

Se oltre a Kean dovesse partire anche Roberto Piccoli, il restyling al centro dell'attacco diventerà doppio: in quel caso tornerebbero d'attualità i profili di Andrea Pinamonti (Sassuolo) e Lorenzo Lucca, che il Napoli potrebbe lasciar partire con la formula del prestito.