Sarà un mercato impegnativo quello che dovrà gestire Paratici, anche solo sotto il profilo numerico visto che molti dei calciatori ancora sotto contratto non faranno parte del progetto tecnico del prossimo anno.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio sulle uscite: “Fabbian piace a un club. E c’è chi vuole Richardson”
Corriere Fiorentino
CorFio sulle uscite: “Fabbian piace a un club. E c’è chi vuole Richardson”
Sul fronte delle potenziali uscite non mancano però i primi interessamenti: è il caso di Richardson, di ritorno da Copenaghen
Sul fronte delle potenziali uscite non mancano però i primi interessamenti: è il caso di Richardson che dopo aver giocato poco di più di 200 minuti a Copenhagen è tornato nel mirino del Nizza che già l’aveva seguito l’estate scorsa, ma pure dell’argentino Moreno reduce da ben altra stagione al Levante dove ha collezionato 29 presenze.
Il difensore che i viola prelevarono dal Belgrano due anni fa, e che difficilmente sarà riscattato dagli spagnoli per 15 milioni di euro, piace infatti allo Strasburgo. Da segnalare infine un’altra ipotesi di cessione all’estero come quella di Fabbian per il quale si è fatto vivo il Friburgo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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