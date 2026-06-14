Allegri molla Dodò e piomba su un obiettivo di Paratici? CorSport: “L’intreccio”

Con Paratici che considera il terzino rossoblù il perfetto sostituto di Dodò, ma con il Napoli che potrebbe cambiare obiettivo, lasciando il brasiliano e puntando al classe 2004

Sarà un mercato di cambiamenti in casa Fiorentina , soprattutto sulle fasce. Fabio Paratici è alla ricerca di esterni offensivi, ma anche difensivi per completare la rosa da affidare a Fabio Grosso .

Intrecci laterali

Un tema centrale è il futuro di Dodò, destinato a lasciare Firenze con il contratto in scadenza nel 2027. Secondo il Corriere dello Sport, su di lui ci sarebbe il Napoli, con 15 milioni Paratici lo lascerebbe partire. Nelle ultime ore, però, Allegri avrebbe messo gli occhi su Norton-Cuffy del Genoa che piace tanto alla Fiorentina. Con l'inserimento del Napoli, si verrebbe a creare un vero intreccio di mercato.