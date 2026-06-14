Gazzetta: “Per adesso zero offerte per Dodò. La mossa di Paratici per tutelarsi”

Non solo Fortini: tra i giocatori in scadenza nel 2027 nella Fiorentina c'è pure Dodo, ma la situazione tra i due è differente. Mentre per il terzino azzurro non ci sono, al momento, i margini per prolungare, i rapporti tra il brasiliano e il club viola sono molto buoni e si potrebbe arrivare a un allungamento anche se è considerato sul mercato.