Non solo Fortini: tra i giocatori in scadenza nel 2027 nella Fiorentina c'è pure Dodo, ma la situazione tra i due è differente. Mentre per il terzino azzurro non ci sono, al momento, i margini per prolungare, i rapporti tra il brasiliano e il club viola sono molto buoni e si potrebbe arrivare a un allungamento anche se è considerato sul mercato.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Per adesso zero offerte per Dodò. La mossa di Paratici per tutelarsi”
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Gazzetta: “Per adesso zero offerte per Dodò. La mossa di Paratici per tutelarsi”
Non solo Fortini: tra i giocatori in scadenza nel 2027 nella Fiorentina c'è pure Dodò, ma la situazione tra i due è differente
Su Dodò ci sono diverse squadre (tra cui Roma e Napoli) ma finora nessuno si è ancora fatto avanti in maniera concreta. La Fiorentina vuole cederlo per monetizzare, essendo uno dei giocatori che ha più mercato, ma potrebbe tutelarsi rinnovando comunque il contratto per non rischiare di perderlo a zero. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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