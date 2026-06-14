Ruggeri complicato, Gazzetta: “Paratici su Norton-Cuffy. Ok con una cessione”

Norton-Cuffy è un giocatore versatile e molto offensivo, che garantisce grande spinta e cross. Dinamico e bravo nell'uno contro uno

Redazione VN 14 giugno - 05:35

Ruggeri è una pista concretaanche se Paratici è consapevole che non sarà facile trattare il laterale dell'Atletico, valutato sui 25 milioni. Più basso il prezzo di Norton-Cuffy,per cui il Genoa parte da una base di 18 milioni, ma la sensazione è che si possa chiudere anche a meno. Il terzino destro inglese, acquistato due estati fa dall'Arsenal, è reduce da una stagione convincente, nella quale ha collezionato 29 presenze e 2 gol.

Norton-Cuffy — Già a gennaio era finito al centro delle voci di mercato, corteggiato addirittura da top club come Inter, Milan e Juventus e adesso la Fiorentina lo ha messo nella lista dei preferiti. Non è l'unico, ma piace parecchio, però la richiesta del Genoa è considerata eccessiva. La Viola ha messo in conto di investire meno di 18 milioni, utilizzando i soldi incassati dalla cessione di Dodo, da cui spera di ricavare almeno di 15 milioni per acquistare il suo successore.

Prezzo — Norton-Cuffy è un giocatore versatile e molto offensivo, che garantisce grande spinta e cross. Dinamico e bravo nell'uno contro uno, è l'ideale per il 4-3-3 di Grosso. In più ha 22 anni e ampi margini di crescita. Un acquisto di prospettiva con stipendio sostenibile. Toccherà a Paratici, che nelle prossime ore rientrerà dal viaggio negli Stati Uniti con il dg Alessandro Ferrari per conoscere i Comisso, provare a trovare un punto d'incontro con il Genoa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.