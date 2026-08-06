Piccoli è finito nel mirino del Bologna che però ha già due attaccanti: cosa succede e perché gli emiliani vogliono l'ex Atalanta
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Siamo in grado di confermare e rilanciare grazie alle nostre fonti la notizia secondo la quale Roberto Piccoli è un obiettivo del Bologna, che lo vorrebbe prendere a titolo definitivo. E questo nonostante i felsinei abbiano già in rosa due attaccanti come Thijs Dallinga e Artem Dovbyk, preso in prestito con diritto di riscatto dalla Roma dove invece è andato Santiago Castro facendo il percorso opposto.
L'incastro Piccoli-DallingaSarebbe infatti l'olandese ex Tolosa l'indiziato a far posto all'attaccante bergamasco, dato che è in partenza dopo un'esperienza, quella al Dall'Ara, mai veramente soddisfacente. L'idea di Sartori sarebbe quella di formare la coppia di centravanti Piccoli-Dovbyk. E sarebbe un affare a titolo definitivo perché avere due centravanti in prestito, pur con opzione, non è il massimo.
Sartori lo conosceGià, Sartori. L'uomo mercato del Bologna conosce benissimo Piccoli, dato che ne ha osservato e gestito la crescita quando era all'Atalanta, con prestiti a Genoa, Verona, Empoli, Spezia e Lecce prima della cessione al Cagliari. Per Sartori, il potenziale di Piccoli rimane elevato e la volontà sarebbe quella di riaverlo nella sua squadra.
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