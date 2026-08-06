Il Bologna ha chiesto Roberto Piccoli alla Fiorentina per rinforzare l'attacco: la novità riguarda la formula
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Il Bologna bussa alla porta della Fiorentina per rinforzare il proprio attacco. I rossoblù allenati da Domenico Tedesco hanno chiesto Roberto Piccoli per il quale sono appena iniziati i dialoghi.
Piccoli a titolo definitivo?Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Bologna vorrebbe il giocatore a titolo definitivo. Per Piccoli ci ha provato anche il Genoa, ma la Fiorentina ha messo in stand-by la trattativa.
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