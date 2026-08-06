Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Deportivo La Coruna

Redazione VN
Moise Kean

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Sono state diramate le formazioni ufficiali dell'ultima amichevole della Fiorentina che affronterà il Deportivo La Coruna al Viola Park. Da segnalare l'assenza di Oulai per un lieve stato influenzale. Queste le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson, Kean. A disp: Christensen, Lezzerini, Dodò, Fabbian, Fortini, Pongracic, Viery, Mandragora, Braschi, Piccoli, Kospo, Croci, Mazzeo, Jimenez, Melani.

All: Fabio Grosso

DEPORTIVO LA CORUNA (4-3-3): Ferllo; Noubi, Aubemayang, Eddachouri, Quagliata; Riki, Teun, Luismi Cruz; Ede, Navarro, Noé. A disp: German, Comas, Dani Barcia, Villares, Amatucci, Soriano, Leo Roman, Quique Teijo, Xabi, Guerrero, Nsongo Bil, Kevin Sr.

valdepenas

All: Antonio Hidalgo

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