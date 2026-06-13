La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per la corsia di sinistra alla luce dell'infortunio rimediato da Fabiano Parisi e delle probabile partenza di Robin Gosens. A tal proposito La Nazione fa il nome di Destiny Udogie, terzino sinistro del Tottenham. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Cercasi rinforzi a sinistra. Spunta l’idea Udogie”
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La Nazione: “Cercasi rinforzi a sinistra. Spunta l’idea Udogie”
Secondo il quotidiano, il terzino sinistro del Tottenham potrebbe essere un'idea per un prestito
Out Parisi fino a dicembre, Gosens resta in bilico e in quella zona di campo un rinforzo arriverà sicuramente. Fra i nomi pesanti è circolato anche quello di Destiny Udogie che Paratici conosce molto bene e reduce da una stagione tribolata con il Tottenham. Un'idea per un prestito che rimane lì, sempre buona, nel cassetto.
Nato a Verona il 28 novembre 2002, in Italia ha vestito le maglie di Verona e Udinese. Nella stagione appena conclusasi ha collezionato 20 presenze in Premier League, 7 in Champions League e una in Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese). Il suo contratto col Tottenham scadrà il 30 giugno 2030. Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato è di 30 milioni di euro.
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