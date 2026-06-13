La Nazione: “Cercasi rinforzi a sinistra. Spunta l’idea Udogie”

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per la corsia di sinistra alla luce dell'infortunio rimediato da Fabiano Parisi e delle probabile partenza di Robin Gosens . A tal proposito La Nazione fa il nome di Destiny Udogie , terzino sinistro del Tottenham. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

Nato a Verona il 28 novembre 2002, in Italia ha vestito le maglie di Verona e Udinese. Nella stagione appena conclusasi ha collezionato 20 presenze in Premier League, 7 in Champions League e una in Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese). Il suo contratto col Tottenham scadrà il 30 giugno 2030. Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato è di 30 milioni di euro.