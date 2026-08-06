L'ex viola Lorenzo Amoruso si è espresso sul mercato della Fiorentina targata Fabio Grosso
VIDEO Sky - Mastantuono, ma anche Kean e Piccoli: le ultime di mercato
Lorenzo Amoruso, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del mercato della Fiorentina. Le sue parole:
È un grandissimo colpo perché in questo caso ci vincono tutti: il giocatore ha bisogno di giocare, la Fiorentina deve migliorarsi, il Real Madrid ha bisogno di valorizzare il giocatore, i tifosi possono sognare. È una squadra con tanto talento giovane, improntata a un calcio offensivo. Mastantuono ti dà imprevedibilità, superiorità numerica. Lo paragono all'arrivo di Rui Costa.
Gli esterni
Secondo me il mercato non è finito, arriverà un esterno. Non puoi far giocare Gudmundsson o Atta. All'ultimo credo tornerà Solomon per avere un'alternativa. Con 6/7 milioni puoi prenderlo. Con la sua rapidità può spaccare le partite.
Gudmundsson
Non so se Gudmundsson sarà ceduto, ma in una squadra del genere può ricominciare a giocare meglio. Parlano la stessa lingua.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Ndour ribalta le gerarchie, Atta le conferma: i 5 pilastri della Fiorentina di Grosso
Calciomercato
VN - Fagioli, futuro incerto: c'è la Premier League in agguato
Rassegna stampa
Piccoli, Gazzetta: "Il Bologna spinge. Ecco la richiesta di Paratici"
Radio e tv
Zazzaroni risponde: "Non ho attaccato Paratici. Favasuli sia da esempio"
Radio e tv
Bucchioni: "Vi spiego perché l'operazione Mastantuono è intelligentissima"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti