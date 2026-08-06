L'ex viola Lorenzo Amoruso si è espresso sul mercato della Fiorentina targata Fabio Grosso

Redazione VN
Moise Kean

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Lorenzo Amoruso, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del mercato della Fiorentina. Le sue parole:

È un grandissimo colpo perché in questo caso ci vincono tutti: il giocatore ha bisogno di giocare, la Fiorentina deve migliorarsi, il Real Madrid ha bisogno di valorizzare il giocatore, i tifosi possono sognare. È una squadra con tanto talento giovane, improntata a un calcio offensivo. Mastantuono ti dà imprevedibilità, superiorità numerica. Lo paragono all'arrivo di Rui Costa.

Gli esterni

Secondo me il mercato non è finito, arriverà un esterno. Non puoi far giocare Gudmundsson o Atta. All'ultimo credo tornerà Solomon per avere un'alternativa. Con 6/7 milioni puoi prenderlo. Con la sua rapidità può spaccare le partite.
Mastantuono

Gudmundsson

Non so se Gudmundsson sarà ceduto, ma in una squadra del genere può ricominciare a giocare meglio. Parlano la stessa lingua.

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