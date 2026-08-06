Gli ultimi aggiornamenti dall'aeroporto in attesa dell'arrivo di Franco Mastantuono
VIDEO VN - Mastantuono è atterrato a Firenze! Accolto dalla bolgia viola
La Fiorentina ha abbracciato Franco Mastantuono. Sono stati momenti di attesa a Firenze per l'arrivo del giocatore in prestito dal Real Madrid. Vi abbiamo dato gli ultimi aggiornamenti coi nostri inviati all'aeroporto di Peretola.
Ore 19.15 - Cori a non finire nell'attesa del giocatore, ormai prossimo all'atterraggio e allo sbarco.
Ore 19 - Siamo a 500/600 persone. I tifosi cantano per Mastantuono e immancabilmente contro la Juventus, spuntano anche maglie dell'Argentina. Scene che non si vedevano dal 2019 con Ribery.
Ore 18.30 - L'aeroporto comincia a riempirsi, i tifosi arrivano e attendono ai privati: si arriva al centinaio di persone
Attesa per #Mastantuono: i tifosi della #Fiorentina cantano a Peretola pic.twitter.com/huipn5lSgy— Violanews Fiorentina (@violanews) August 6, 2026
Attesa per #Mastantuono: la situazione a Peretola a mezz'ora dall'atterraggio #Fiorentina pic.twitter.com/VBlt4tknzs— Violanews Fiorentina (@violanews) August 6, 2026
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