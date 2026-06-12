Di Marzio: “Paratici non si arrende e insiste per Ruggeri. È la prima scelta”

Matteo Ruggeri è la prima scelta di Fabio Paratici. Questa la notizia riportata da Gianluca Di Marzio sulla Fiorentina

Matteo Ruggeri è la prima scelta di Fabio Paratici. Questa la notizia riportata da Gianluca Di Marzio in queste ore, dopo l'aggiornamento di ieri sera. La Fiorentina infatti ha sondato la possibilità di arrivare al terzino sinistro dell'Atletico Madric, ma il club spagnolo non lo vorrebbe cedere e lo valuta 25 milioni.