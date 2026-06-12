Matteo Ruggeri è la prima scelta di Fabio Paratici. Questa la notizia riportata da Gianluca Di Marzio in queste ore, dopo l'aggiornamento di ieri sera. La Fiorentina infatti ha sondato la possibilità di arrivare al terzino sinistro dell'Atletico Madric, ma il club spagnolo non lo vorrebbe cedere e lo valuta 25 milioni.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Di Marzio: “Paratici non si arrende e insiste per Ruggeri. È la prima scelta”
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Di Marzio: “Paratici non si arrende e insiste per Ruggeri. È la prima scelta”
Matteo Ruggeri è la prima scelta di Fabio Paratici. Questa la notizia riportata da Gianluca Di Marzio sulla Fiorentina
Queste condizioni sono tutt'altro favorevoli, ma secondo il noto esperto di mercato, Paratici starebbe forzando per arrivare all'ex Atalanta. Su quella fascia la Fiorentina, molto probabilmente, saluterà Robin Gosens.Mentre Parisi dovrà recuperare dal brutto infortunio. Motivo per cui il club gigliato si stai concentrando su un nuovo terzino sinistro.
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