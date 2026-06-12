Rinforzi sugli esterni? Di certo la Fiorentina ne ha bisogno e sta già guardandosi intorno per rinforzare le corsie. E in questo senso spunta un nome nuovo direttamente dal campionato olandese. Si tratta di Basar Onal, esterno alto sinistro in forza al NEC in Eredivisie. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Fiorentina lo sta seguendo da tempo e lo ha visionato più volte.
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VN – Nome nuovo per le corsie. Piace Onal del NEC, già visionato più volte
La Fiorentina guarda da vicinissimo il talento classe 2004 Basar Onal per rinforzare le corsie d'attacco in estate
Chi è Onal—
Turco-olandese, ala classe 2004, ha messo a referto la bellezza di 9 gol e 9 assist in stagione in tutte le competizioni. Capace di giocare indifferentemente su entrambe le fasce, ha un valore di circa 7 milioni di euro secondo il portale specializzato Transfermarkt. Il NEC ha chiuso il campionato al terzo posto nel campionato olandese davanti a corazzate come Twente e Ajax.
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