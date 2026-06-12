VN – Nome nuovo per le corsie. Piace Onal del NEC, già visionato più volte

Rinforzi sugli esterni? Di certo la Fiorentina ne ha bisogno e sta già guardandosi intorno per rinforzare le corsie. E in questo senso spunta un nome nuovo direttamente dal campionato olandese. Si tratta di Basar Onal, esterno alto sinistro in forza al NEC in Eredivisie. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Fiorentina lo sta seguendo da tempo e lo ha visionato più volte.