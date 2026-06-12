VN – De Gea, Dodò, Gud ma non solo: un altro big nella lista dei partenti

Fabio Paratici, costretto ad abbassare il monte ingaggi, dovrà cedere parte die "bid" della rosa. Il primo è David De Gea

Sarà un annata di rivoluzioni in casa Fiorentina. Fabio Paratici, costretto ad abbassare il monte ingaggi, dovrà cedere parte die "bid" della rosa. Il primo è David De Gea, che con i suoi 3 milioni di stipendio pesa eccome sul bilancio del club. Dopodiché c'è Dodò. Il brasiliano non rinnoverà e per evitare l'addio a zero, deve trovare una sistemazione in questa sessione di mercato.