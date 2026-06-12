Sarà un annata di rivoluzioni in casa Fiorentina. Fabio Paratici, costretto ad abbassare il monte ingaggi, dovrà cedere parte die "bid" della rosa. Il primo è David De Gea, che con i suoi 3 milioni di stipendio pesa eccome sul bilancio del club. Dopodiché c'è Dodò. Il brasiliano non rinnoverà e per evitare l'addio a zero, deve trovare una sistemazione in questa sessione di mercato.
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VN – De Gea, Dodò, Gud ma non solo: un altro big nella lista dei partenti
Fabio Paratici, costretto ad abbassare il monte ingaggi, dovrà cedere parte die "bid" della rosa. Il primo è David De Gea
Gosens—
Questi non sono però gli unici giocatore che saluteranno Firenze. In questa lista infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe anche Robin Gosens. Il tedesco vorrebbe rimanere alla Fiorentina, ma non rientrerebbe nei piani di Paratici.
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