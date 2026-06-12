Il futuro di Robin Gosens sembra orientato verso la permanenza alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da TMW, l'esterno tedesco avrebbe intenzione di proseguire la propria avventura in viola, nonostante le riflessioni emerse negli ultimi mesi e le possibili evoluzioni del mercato.
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Gosens, cambia tutto? Novità importante sul futuro del tedesco
Il futuro di Robin Gosens sembra orientato verso la permanenza alla Fiorentina
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Solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe spingerlo a cambiare idea, ma al momento non sembrano esserci proposte di questo tipo all'orizzonte. Per questo motivo, tutte le ipotesi alternative appaiono in netto rallentamento. Un fattore che rafforza questa prospettiva è anche il contratto che lega Gosens alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028.
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Nelle scorse ore il tedesco ha inoltre ribadito, in un'intervista a un portale del suo Paese, il desiderio di tornare a vestire la maglia della Germania. Un obiettivo che, almeno allo stato attuale, Gosens sarebbe intenzionato a inseguire continuando il proprio percorso a Firenze.
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