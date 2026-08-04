Fiorentina e Deportivo La Coruna si affronteranno al Viola Park giovedì alle ore 20. Tutte le info su come seguire la sfida

Redazione VN
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Prosegue il percorso della Fiorentina nella preseason 2026/27. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Real Madrid al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, giovedì 6 agosto, alle ore 20:3 Fiorentina affronterà gli spagnoli del Deportivo La Coruna in un'altra amichevole. La Dove vedere il match in tv e streaming:

Dove vedere Fiorentina-Deportivo La Coruna

Giovedì 6 agosto, ore 20 Stadio Curva Fiesole, Viola Park
TV Dazn
Streaming Dazn
Telecronaca Giorgio Basile
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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