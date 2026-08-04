Fiorentina e Deportivo La Coruna si affronteranno al Viola Park giovedì alle ore 20. Tutte le info su come seguire la sfida
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Prosegue il percorso della Fiorentina nella preseason 2026/27. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Real Madrid al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, giovedì 6 agosto, alle ore 20:3 Fiorentina affronterà gli spagnoli del Deportivo La Coruna in un'altra amichevole. La Dove vedere il match in tv e streaming:
Dove vedere Fiorentina-Deportivo La Coruna
|Giovedì 6 agosto, ore 20
|Stadio Curva Fiesole, Viola Park
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Giorgio Basile
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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