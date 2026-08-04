La Fiorentina è sempre più vicina a chiudere il colpo Franco Mastantuono
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Emergono novità su Franco Mastantuono. Secondo Fabrizio Romano, la Fiorentina si sta avvicinando all'argentino del Real Madrid. I viola sarebbero in testa nella corsa all'ex River, davanti agli altri club italiani, spagnoli e francesi, che in queste settimane si sono proposti.
Nuovi contatti nelle prossime ore per chiudere, anche se manca qualcosa. C'è il nodo del pagamento dell'ingaggio, visto che Mastantuono guadagna 3.5 milioni a stagione, ma il ragazzo ha aperto. Ma la Fiorentina sta spingendo per portarlo alla corte di Fabio Grosso.
È la notte in cui la Fiorentina sente che il sogno Mastantuono inizia a diventare realtà. Il River Plate voleva Mastantuono, ma la risposta del Real Madrid è stata no, deve giocare in Europa secondo i blancos. Tanti club hanno mostrato interesse, ma la Fiorentina sta spingendo, è la grande favorita. Sono previsti dei contatti, la conversazione sta andando avanti sui termini salariali, ed è che si gioca la partita.
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