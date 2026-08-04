Il Como rinuncia a Moise Kean. La Fiorentina vuole tenere l'attaccante
Vinciguerra: "L'importanza del Marchese Ridolfi nella nascita della Fiorentina"
Il Como ha deciso di abbandonare la corsa a Moise Kean. Questa è la novità annunciata dal Corriere dello Sport. Dopo un primo sondaggio con gli agenti dell'attaccante, il club lombardo ha scelto di non affondare il colpo a causa dei costi elevati dell'operazione.
La Fiorentina, infatti, non ha mai abbassato la richiesta di 40 milioni di euro, mentre anche l'ingaggio del giocatore, pari a 4,5 milioni di euro più bonus, è stato ritenuto troppo oneroso.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Perché la Fiorentina e Mastantuono si sono scelti: una stella ingrigita da riaccendere
Ultime notizie
Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritirata la 10 per la stagione dei 100 anni"
Calciomercato
Dalla Spagna sicuri: "Mastantuono alla Fiorentina a breve. Le ultime" (VIDEO)
Obiettivi mercato
Moretto rivela: "Mastantuono ha parlato con Grosso e Paratici"
Ex viola
Nico Gonzalez all'Inter? I tifosi esplodono: "Un favore alla Juve, alla larga"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti