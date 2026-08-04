Il Como ha deciso di abbandonare la corsa a Moise Kean. Questa è la novità annunciata dal Corriere dello Sport. Dopo un primo sondaggio con gli agenti dell'attaccante, il club lombardo ha scelto di non affondare il colpo a causa dei costi elevati dell'operazione.

La Fiorentina, infatti, non ha mai abbassato la richiesta di 40 milioni di euro, mentre anche l'ingaggio del giocatore, pari a 4,5 milioni di euro più bonus, è stato ritenuto troppo oneroso.