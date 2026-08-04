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Il futuro di Roberto Piccoli alla Fiorentina non è più così definito. Se inizialmente l'attaccante sembrava destinato a lasciare Firenze, le buone prestazioni offerte nel precampionato hanno aumentato la fiducia di Fabio Grosso e aperto alla possibilità di una permanenza.

Al momento non sono arrivate offerte ufficiali per il centravanti, valutato dalla Fiorentina circa 20 milioni di euro. Intanto Piccoli continua a lavorare per convincere il club a puntare su di lui anche nella prossima stagione. I gol al Watford ed al Real Madrid sono stati due segnali importanti. Fonte Corriere dello Sport