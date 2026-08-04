Con la possibile permanenza di Kean e Piccoli, Pellegrino potrebbe uscire di scena sul mercato

Redazione VN
Viery Fiorentina

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I verdetti per l'attacco viola sembrano essere stati emessi. Moise Kean e Roberto Piccoli, per motivi diversi, sono vicini alla permanenza. Questa ipotesi naturalmente comporta l'uscita di scena di alcuni nomi, tra cui quello di Mateo Pellegrino.

L'argentino sarebbe potuto essere l'arrivo in caso di partenza di Kean, come riporta la Nazione. La Fiorentina si era cautelata, sondando anche Castro, finito poi alla Roma.

Pellegrino

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