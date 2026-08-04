Zhegrova è convinto di giocarsi le sue carte a Torino e quindi non vorrebbe muoversi. Occhio però a cosa può cambiare nell'ultimo mese di mercato.
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Dopo l’operazione completata per Joao Mario, la Fiorentina guarda ancora in casa Juventus. Secondo Tuttosport l’altro nome caldo è quello di Edon Zhegrova, che l’anno scorso non ha convinto ma che vorrebbe rimanere in bianconero.
Nessuna offertaCome si legge, ad ora non ci sono offerte ufficiali avanzate dai viola, che stanno monitorando la situazione. Zhegrova è convinto di giocarsi le sue carte a Torino e quindi non vorrebbe muoversi. Occhio però a cosa può cambiare nell'ultimo mese di mercato.
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