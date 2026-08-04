VIDEO - Viery perde contro Dodò e fa penitenza! Che risate tra i due

Dopo l’operazione completata per Joao Mario, la Fiorentina guarda ancora in casa Juventus. Secondo Tuttosport l’altro nome caldo è quello di Edon Zhegrova, che l’anno scorso non ha convinto ma che vorrebbe rimanere in bianconero.

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Come si legge,, che stanno monitorando la situazione. Zhegrova è convinto di giocarsi le sue carte a Torino e quindi non vorrebbe muoversi. Occhio però a cosa può cambiare nell'ultimo mese di mercato.