Dodò potrebbe lasciare la Fiorentina. Si attendono proposte anche dalla Premier League
Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?
Tutte da scoprire le gerarchie sulla fascia destra della Fiorentina. Negli ultimi anni è stato Dodò il titolare, ma con gli acquisti di Jimenez e Joao Mario, la posizione del brasiliano è in bilico. Il rinnovo non è una priorità di mercato, come scrive la Nazione.
Per questo Dodò potrebbe partire entro fine agosto. Roma e Napoli sono sempre interessate, ma la Fiorentina spera che arrivi una offerta dalla Premier. Da monitorare la situazione del Newcastle, che potrebbe rinforzarsi sulle fasce.
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