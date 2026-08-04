Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

Tutte da scoprire le gerarchie sulla fascia destra della Fiorentina. Negli ultimi anni è stato Dodò il titolare, ma con gli acquisti di Jimenez e Joao Mario, la posizione del brasiliano è in bilico. Il rinnovo non è una priorità di mercato, come scrive la Nazione.

Per questo Dodò potrebbe partire entro fine agosto. Roma e Napoli sono sempre interessate, ma la Fiorentina spera che arrivi una offerta dalla Premier. Da monitorare la situazione del Newcastle, che potrebbe rinforzarsi sulle fasce.