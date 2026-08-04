Paratici tiene sempre d'occhio Thorstvedt. Nei prossimi giorni potrebbe tentare l'affondo
VIDEO - Tensione nella Roma: subito spinte tra Cristante, Soulé e Dybala
Passano le settimane ma Emil Thorstvedt continua ad essere un obiettivo della Fiorentina. Il centrocampista è rientrato dopo le vacanze post-Mondiale. Questi potrebbero essere i giorni del forcing di Paratici, come scrive la Nazione. La Fiorentina ha da giocarsi ancora la carta Marco Brescianini, una possibile contropartita che piace al Sassuolo. Grande fretta non c'è, ma Grosso apprezza il profilo del norvegese.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Perché la Fiorentina e Mastantuono si sono scelti: una stella ingrigita da riaccendere
Ultime notizie
Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritirata la 10 per la stagione dei 100 anni"
Calciomercato
Dalla Spagna sicuri: "Mastantuono alla Fiorentina a breve. Le ultime" (VIDEO)
Obiettivi mercato
Moretto rivela: "Mastantuono ha parlato con Grosso e Paratici"
Ex viola
Nico Gonzalez all'Inter? I tifosi esplodono: "Un favore alla Juve, alla larga"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti