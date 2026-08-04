Paratici tiene sempre d'occhio Thorstvedt. Nei prossimi giorni potrebbe tentare l'affondo

Redazione VN
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Passano le settimane ma Emil Thorstvedt continua ad essere un obiettivo della Fiorentina. Il centrocampista è rientrato dopo le vacanze post-Mondiale. Questi potrebbero essere i giorni del forcing di Paratici, come scrive la Nazione. La Fiorentina ha da giocarsi ancora la carta Marco Brescianini, una possibile contropartita che piace al Sassuolo. Grande fretta non c'è, ma Grosso apprezza il profilo del norvegese.

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