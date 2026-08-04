Ancora non è fatta per Franco Mastantuono: ecco cosa manca per sbloccare la trattativa con il Real Madrid
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Franco Mastantuono potrebbe essere il giusto rinforzo per la Fiorentina, ma prima di chiudere si devono risolvere ancora alcuni ostacoli. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio c’è ancora distanza, anche se i viola continuano a trattare con il Real Madrid.
Mastantuono, cosa mancaPer l’arrivo dell’argentino a Firenze serve una partecipazione importante dei Blancos sull’ingaggio da 3,5 milioni di euro annui (questione già anticipatanel primo mattino) e la convinzione totale del giocatore.
La ciliegina sulla tortaSecondo quanto raccolto, inoltre, dalla nostra redazione, Mastantuono non sarebbe il primo obiettivo per rinforzare la fascia, ma una ciliegina sulla torta, un target comunque sensibile ma con il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, che segue altri nomi.
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