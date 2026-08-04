La Fiorentina ha bisogno di esterni. La lista degli obiettivi di Fabio Paratici comprende vari nomi oltre a quello del gioiello del Real
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Il calciomercato della Fiorentina non ruota solo attorno a Franco Mastantuono. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club viola, guidato sul mercato da Fabio Paratici, monitora anche altre soluzioni per le corsie offensive, per non lasciare nulla al caso. Tra i nomi seguiti ci sono Johan Bakayoko e Noa Lang, veri e propri colpi, ma anche soluzioni low cost come Matteo Cancellieri e il profilo di Manor Solomon che rimane sullo sfondo. Il sogno Mastantuono resta comunque vivo e assume via via contorni sempre più definiti.
Mastantuono alla Fiorentina: la situazione aggiornataSono previsti nuovi contatti nelle prossime ore per chiudere, anche se manca qualcosa per Mastantuono alla Fiorentina. C'è il nodo del pagamento dell'ingaggio, visto che guadagna 3.5 milioni a stagione, ma l'argentino ha aperto. La Fiorentina sta spingendo per portarlo alla corte di Fabio Grosso, è stata una notte molto proficua che ha portato i viola davanti a tutti.
Cancellieri in scadenzaTra i nomi seguiti c'è Matteo Cancellieri della Lazio, profilo che può diventare un'opportunità di mercato visto il contratto in scadenza nel 2027 e la volontà del giocatore di cambiare squadra, data la concorrenza di Isaksen sulla fascia destra della squadra di Gattuso.
Bakayoko del Lipsia prima alternativa: chi è, costo cartellino, caratteristicheRestano sotto osservazione anche Johan Bakayoko, attualmente in fase di valutazione al Lipsia: il costo dell'ala belga ex PSV Eindhoven, messa in ombra in stagione dall'esplosione di Yan Diomandé, si aggira intorno ai 20 milioni e per lui si parla di un possibile prestito con diritto di riscatto.
Noa Lang complicato, ma non impossibileNoa Lang, invece, rappresenterebbe un obiettivo più difficile. Quello dell'olandese del Napoli, negli ultimi mesi in prestito al Galatasaray, è un nome che è stato proposto alla Fiorentina, che però lo tiene più indietro nella propria lista degli obiettivi. In questo caso il prestito sarebbe più difficile da studiare, e non ci sarebbero molti margini per un acquisto.
Solomon del Tottenham è in uscita, ma gli Spurs sparano altoSullo sfondo c'è infine Manor Solomon: il Tottenham lo considera in uscita, ma la Fiorentina potrebbe muoversi solo in caso di un abbassamento delle richieste economiche degli Spurs. I viola, che lo hanno avuto in prestito con diritto di riscatto da gennaio a giugno, non hanno ritenuto di spendere 10 milioni di euro per tenerlo.
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