Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

Il calciomercato della Fiorentina non ruota solo attorno a Franco Mastantuono. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club viola, guidato sul mercato da Fabio Paratici, monitora anche altre soluzioni per le corsie offensive, per non lasciare nulla al caso. Tra i nomi seguiti ci sono Johan Bakayoko e Noa Lang, veri e propri colpi, ma anche soluzioni low cost come Matteo Cancellieri e il profilo di Manor Solomon che rimane sullo sfondo. Il sogno Mastantuono resta comunque vivo e assume via via contorni sempre più definiti.

Mastantuono alla Fiorentina: la situazione aggiornata

Cancellieri in scadenza

Bakayoko del Lipsia prima alternativa: chi è, costo cartellino, caratteristiche

Noa Lang complicato, ma non impossibile

Solomon del Tottenham è in uscita, ma gli Spurs sparano alto

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