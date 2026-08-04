Arrivano importanti novità da Madrid per quanto riguarda la situazione di Franco Mastantuono. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo, Diego Mengual, il calciatore ha lasciato il ritiro Blancos dopo una piccola sessione di allenamento in palestra questa mattina e che il passaggio dell'argentino alla Fiorentina è ormai prossimo a concretizzarsi. Anche la giornalista madrilena Arancha Rodriguez sembra dare per praticamente certo l'arrivo dell'argentino a Firenze.

Le parti sarebbero ormai vicinissime all’intesa. Il Real Madrid vuole inserire nel prestito tutte le garanzie necessarie per mantenere il pieno controllo del giocatore, mentre la Fiorentina avrebbe chiesto ai Blancos di contribuire al pagamento della maggior parte dell’ingaggio del calciatore, pari a circa 3,5 milioni di euro netti a stagione.

#4Ago | El adiós de Franco Mastantuono está muy próximo a producirse.



🔜El argentino pondrá rumbo a la Fiorentina.



⚠️Hoy se entrenó por separado y abandonó antes la Ciudad Deportiva del Real Madrid. pic.twitter.com/tRg0ur2qDn — Diego Mengual (@MengualEnLinea) August 4, 2026