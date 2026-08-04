Le parole di Lorenzo De Santis sull'interesse della Fiorentina per Franco Mastantuono

Redazione VN
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L'agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis, ha parlato a Lady Radio del mercato che sta svolgendo la Fiorentina, soffermandosi sull'interesse viola per Mastantuono. Le sue parole:

La Fiorentina ha fatto grossi passi in avanti. Per impatto è un giocatore devastante, straordinario. La Fiorentina in questo momento sta guidando la corsa su Mastantuono e non l'avrei mai creduto possibile questo fatto, anche perché il club viola non ha la vetrina europea da offrire. C’è da mettere a posto alcuni dettagli su formula e stipendio. È probabile che il giocatore, il quale compirà gli anni il 14 agosto, possa passare il suo compleanno con la maglia della sua nuova squadra addosso. In Italia è uno di quei giocatori che può sparigliare le carte in tavola
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