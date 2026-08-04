La Fiorentina, per riuscire a trovare l'accordo con Franco Mastantuono, si è mossa d'anticipo su diversi club

Nicolò Schira
Kean

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Franco Mastantuono alla Fiorentina, ci siamo. Secondo quanto raccolto, la dirigenza viola conta di chiudere l'operazione entro 48 ore, con il Real Madrid che lo cederà con la formula del prestito (in modo da mantenere il controllo sul cartellino). Da capire eventualmente se si tratterà di prestito secco o di prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma comunque con l'ultima parola al Real.

Quanti club superati

Gande mossa di Paratici, che muovendosi per tempo ha superato e soprattutto anticipato la concorrenza di squadre con palcoscenici momentaneamente superiori, come ad esempio: Lione, Marsiglia, Monaco, Siviglia, Valencia, Lipsia e Borussia Dortmund. Più il River Plate, che Mastantuono avrebbe voluto riabbracciare, ma che il Real ha interdetto per via della volontà di tenere il ragazzo in Europa.
Mastantuono grafica

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