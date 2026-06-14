Non solo esterni. Per il 4-3-3 infatti c’è bisogno anche di terzini che spingano con continuità e tutto lascia pensare che anche in quel reparto ci sarà tanto da fare.
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VIOLA NEWS news viola stampa Non solo esterni, Paratici vuole terzini. CorFio: “C’è Joao Mario e un sogno”
Corriere Fiorentino
Non solo esterni, Paratici vuole terzini. CorFio: “C’è Joao Mario e un sogno”
Ecco i sondaggi per il genoano Norton-Cuffy o per lo juventino Joao Mario, o il sogno di poter mettere le mani su Matteo Ruggeri
Basta pensare alla più che possibile cessione di Dodò, sul quale resiste l’interesse di Roma e soprattutto Napoli, ma anche alla necessità di intervenire (a prescindere dalla decisione che verrà presa su Gosens) sulla sinistra.
E allora ecco i sondaggi per il genoano Norton-Cuffy o per lo juventino Joao Mario, o il sogno di poter mettere le mani su Matteo Ruggeri, delll’Atletico Madrid. Tanti nomi, e non potrebbe essere altrimenti. Normale, con due fasce da costruire praticamente da zero. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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