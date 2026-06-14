Curacao, la favola dura solo 38′: la Germania vince 7-1

La Germania travolge 7-1 Curacao, alla prima volta ai Mondiali. La Germania ha chiuso in vantaggio il primo tempo della sfida di Houston: vantaggio di Nmecha dopo pochi minuti, pareggio di Comenencia (primo storico gol di Curaçao al Mondiale) e reti di Schlotterbeck di testa e Havertz su rigore in pieno recupero. Havertz firma il 3-1, a inizio ripresa Musiala cala il poker. La Germania passeggia e segna ancora con Brown al 68', la girata del centravanti dello Stoccarda Undav vale invece il sesto gol. Minuto 88', Havertz firma il settimo gol dei tedeschi.