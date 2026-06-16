Gattuso, ci risiamo? Pronto a rifare la stessa cosa fatta con la Fiorentina

La Lazio si prepara ad aprire un nuovo ciclo dopo una stagione deludente e il cambio in panchina che ha portato all'avvicendamento tra Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso. Il club biancoceleste è chiamato a rilanciarsi, ma dovrà farlo con importanti limiti sul fronte del mercato.
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La Lazio si prepara ad aprire un nuovo ciclo dopo una stagione deludente e il cambio in panchina che ha portato all'avvicendamento tra Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso
Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società potrà operare soltanto a saldo zero, a meno che il presidente Claudio Lotito non decida di ricapitalizzare oppure arrivi una cessione di almeno 20 milioni di euro. Uno scenario che, finora, non si è mai verificato durante la gestione del patron laziale.
Una situazione che avrebbe già creato malumori in Gennaro Gattuso. La vicenda resta da seguire con attenzione, anche alla luce dei precedenti dell'allenatore, che proprio con la Fiorentina interruppe il rapporto pochi giorni dopo aver raggiunto l'accordo con il club viola.
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