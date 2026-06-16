Gattuso, ci risiamo? Pronto a rifare la stessa cosa fatta con la Fiorentina

La Lazio si prepara ad aprire un nuovo ciclo dopo una stagione deludente e il cambio in panchina che ha portato all'avvicendamento tra Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso

La Lazio si prepara ad aprire un nuovo ciclo dopo una stagione deludente e il cambio in panchina che ha portato all'avvicendamento tra Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso. Il club biancoceleste è chiamato a rilanciarsi, ma dovrà farlo con importanti limiti sul fronte del mercato.