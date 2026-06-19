Doveva essere una serata storica per il Canada di Marsch. La prima vittoria nella storia dei Mondiali, per giunta in casa, davanti alla propria gente. In effetti il 6-0 al Qatar è stato un risultato storico, ma l'infortunio di Ismail Konè ha drasticamente cambiato l'umore dei canadesi. Un infortunio davvero terrificante, con la gamba spezzata dopo l'intervento del qatariota Madibo.
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Infortunio shock per Konè al Mondiale. Gamba spezzata e torneo finito
L'infortunio di Ismail Konè ha lasciato sotto shock tutto il Canada
Lo shock—
I compagni erano visibilmente sotto shock per l'accaduto. Tutti hanno cercato di coprire Konè, per proteggerlo dalle telecamere. Lo stesso Madibo era in lacrime dopo essere stato esplulso, ma anche David, compagno di Konè non è riuscito a trattenere il pianto. Nel finale c'è stata anche della tensione fra Marsch e Lopetegui, tecnico del Qatar. Lo stesso allenatore del Canada ha raccontato l'episodio: "Abbiamo sentito le ossa rompersi. Tutti erano distrutti, ma dovevamo restare concentrati: sapevamo che Ismaël voleva che finissimo il lavoro".
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