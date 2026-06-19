Infortunio shock per Konè al Mondiale. Gamba spezzata e torneo finito

Lo shock

I compagni erano visibilmente sotto shock per l'accaduto. Tutti hanno cercato di coprire Konè, per proteggerlo dalle telecamere. Lo stesso Madibo era in lacrime dopo essere stato esplulso, ma anche David, compagno di Konè non è riuscito a trattenere il pianto. Nel finale c'è stata anche della tensione fra Marsch e Lopetegui, tecnico del Qatar. Lo stesso allenatore del Canada ha raccontato l'episodio: "Abbiamo sentito le ossa rompersi. Tutti erano distrutti, ma dovevamo restare concentrati: sapevamo che Ismaël voleva che finissimo il lavoro".