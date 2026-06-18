Niente Gilardino per il Verona. Sarà Baroni il nuovo allenatore

Il Verona vuole subito tornare in Serie A. I gialloblu non hanno confermato Sammarco, scegliendo un tecnico di esperienza per la cadetteria. Alberto Gilardino sembrava essere il favorito nelle scorse settimane, ma alla fine sarà Marco Baroni il nuovo allenatore del Verona. Come scrive Alfredo Pedullà manca davvero solo l'annuncio, ma la fumata bianca c'è stata. Contratto di due anni per Baroni, che tornerà all'Hellas, dopo l'esperienza da giocatore, ma non solo. Baroni aveva allenato il Verona nella stagione 2023-24, centrando una gran salvezza in rimonta.